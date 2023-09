Nel giro di 24 ore rioccupano il "covo" dello spaccio, nuovo blitz della polizia

Fermo, 21 settembre 2023 - Quell’appartamento di via Segni, perquisito e sgomberato lunedì scorso durante l’operazione della polizia denominata “Tre Archi”, nel giro di 24 ore è stato occupato nuovamente in modo abusivo e trasformato da alcuni magrebini in una nuova centrale dello spaccio. La cosa non è sfuggita però agli uomini della questura impegnati in un continuo braccio di ferro con il clan dei nordafricani che controlla il mercato degli stupefacenti lungo la costa. Al loro arrivo la polizia, coadiuvata dagli agenti della municipale, ha trovato una porta blindato a sbarrare loro la strada. Per questo motivo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Fermo che, una volta aperto un varco, hanno dato il via libera agli uomini della questura per fare irruzione all’interno dell’appartamento. A guardia dell’immobile, come ormai consuetudine, i poliziotti hanno trovato un cane di grosse dimensioni, che è stato neutralizzato con la collaborazione dei veterinari dell’Ast di Fermo. Degli occupanti abusivi però nessuna traccia. Non è escluso che qualche vedetta possa aver avvisato i componenti del clan dell’arrivo delle forze dell’ordine e che questi abbiano fatto perdere le loro tracce. Gli uomini della questura, a conferma dei sospetti, hanno rinvenuto nell’appartamento circa 400 grammi tra eroina e cocaina, tutti già divisi in dosi pronte per essere spacciate.