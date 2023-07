Fermato in auto con una pistola clandestina: 30enne riminese arrestato a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant'Elpidio, 17 luglio 2023 - Viaggiava in auto con una pistola clandestina e durante un controllo è stata sorpreso dalla polizia che, dopo averlo identificato, lo ha tratto in arresto. L’operazione è stata messa a segno dagli uomini della squadra mobile e dell'Ufficio prevenzione generale di Fermo, e nei guai è finito S.N., un 30enne di Rimini. Il giovane è stato fermato per un controllo insieme ad un coetaneo sulla Statale Adriatica, in territorio di Porto Sant'Elpidio, precisamente in via Cavour. Alla guida c’era un albanese ed il passeggero era il riminese. Entrambi sono risultati gravati da precedenti di polizia e si sono subito mostrati ostili e insofferenti al controllo, tanto che i poliziotti hanno chiesto l'immediato ausilio degli uomini della squadra mobile. I due sono stati sottoposti a perquisizione e nel borsello del passeggero, celato sul pianale in mezzo ai suoi piedi, è stata rinvenuta un’arma semi automatica, con caricatore inserito e rifornito di otto proiettili. Un’arma pronta all'uso e dalla rilavante potenzialità offensiva, sia per il calibro sia perché i colpi erano del tipo "camiciati" con elevata capacità di penetrazione.

Gli agenti hanno immediatamente riscontrato che la matricola della pistola era completamente abrasa e che quindi si trattava di arma definita dalla legge "clandestina " per l'elevato pericolo di un uso per fini illeciti. Addosso all’albanese è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente di tipo cocaina, ma di una quantità rientrante nell'uso personale. Pertanto il giovane è stato soltanto segnalato agli organi amministrativi competenti e gli è stata ritirata la patente di guida. Alla luce dei suoi precedenti di polizia, il questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno dal comune di Porto Sant'Elpidio. Il riminese trovato in possesso dell'arma da fuoco, gravato da precedenti di polizia per estorsione e porto abusivo di armi, è stato tratto in arresto per porto di arma clandestina. Arresto che è stato convalidato dal gip del tribunale di Fermo che, ha applicava la misura della custodia cautelare in carcere.