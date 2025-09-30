Fermo, l’appello al Governatore Acquaroli: “Dall’industria ai servizi, il piatto piange”

Fermo, 30 settembre 2025 – C’è il calzaturiero che è entrato in affanno già il 24 febbraio del 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina e che oggi guarda ai capricci di Donald Trump con i dazi e trema. C’è l’A14, arteria che collega Nord e Sud Italia, che arrivata a Pedaso si blocca, con migliaia di pendolari e autotrasportatori che non sanno più a che santo votarsi. Quando arrivano le feste raggiungere casa per la vigilia di Natale o per il pranzo di Ferragosto diventa un miraggio. Ai coraggiosi che ci provano in treno, conviene attrezzarsi di parecchia pazienza, anche se in linea d’aria Bologna, ad esempio, disterebbe un paio d’ore.

E ancora, il nodo della sanità. Acquaroli in campagna elettorale ha sottolineato di aver cambiato le Asur in Ast, per rendere l’intero comparto funzionante in tutte le Marche. Purtroppo i livelli di prestazione del Nord della regione sono ancora lontanissimi da quanto accade a Sud, a iniziare dalla carenza degli organici. Troppi presìdi sanitari vengono portati avanti dalla forze e dalla professionalità dei singoli che, nonostante le risorse risicate, riescono anche a far emergere delle eccellenze, anche se a macchia di leopardo. Le chiacchiere stanno comunque a zero, visto che l’85enne colpito una settimana fa dal virus West Nile e finito in coma (le sue condizioni sono in miglioramento) è stato portato all’ospedale di Macerata, anche se erano state tolte forze proprio all’Infettivologia di Macerata per darle a Fermo. E ancora, il turismo: questo è stato un anno di magra, con una stagione iniziata col silenziatore e finita in anticipo, salvata solo dalle due settimane di agosto, con la Bolkestein in arrivo. Insomma, di lavoro, qui, ce n’è ancora parecchio da fare.