Ballottaggio per il sindaco a Sant'Elpidio a Mare, sfida tra Calcinari e Orsili. Affluenza in diretta

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 8 giugno 2025 – Dopo quasi un anno di commissariamento del Comune, dopo un primo turno elettorale che ha decretato in Gionata Calcinari e Rossano Orsili, i candidati che si contenderanno la carica di sindaco nel ballottaggio di oggi – domenica 8 giugno – e domani – lunedì 9 giugno, i cittadini elpidiensi avranno un nuovo primo cittadino e un nuovo consiglio comunale. Contestualmente, le urne sono aperte anche per il referendum.

Le rilevazioni dell’affluenza per il turno di ballottaggio sono previste alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica 8 giugno. Il dato dell’affluenza definitiva sarà disponibile dopo le 15 di lunedì 9 giugno.

Al primo turno, l’affluenza al voto è stata del 55% (8288 votanti su 15.030), di poco superiore al 53,1% del 2022 (quando però si votava in una sola giornata) ma tanto è bastato ai candidati per vedere una, sia pure impercettibile, inversione di tendenza dell’elettorato nel voler tornare alle urne. Calcinari arriva al secondo turno con 3613 voti pari al 44,8%, mentre Orsili ha ottenuto 2294 voti pari al 28,4%: una differenza di 1319 voti (pari al 16,4%).

Curiosità: entrambi i ballottanti come esponenti dell’allora Alleanza Nazionale, hanno ricoperto il ruolo di assessori dal 2004 al 2007 nell’unica giunta di centrodestra (sindaco Giovanni Martinelli) che si sia mai ricordata nella storia della ‘rossa’ Sant’Elpidio a Mare. Nel 2012 Orsili si è allontanato dalla politica attiva e si ripresenta ora in veste civica. Calcinari invece ha continuato a sedere sui banchi della minoranza, come Fd’I.

Al primo turno, bella performance per il candidato di centrosinistra, Mirco Romanelli con il 18,5% (1493 voti) e con la lista Progetto Democratico composta da dissidenti del Pd che ottenuto l’8,7%. Flop clamoroso invece della lista del Pd ufficiale (ma senza simbolo) che si è schierato con Orsili insieme a Fi (anch’essa senza simbolo) e che non ha raggiunto neanche il 5%.

Infine, il candidato civico Enrico Piermartiri, con le sue due liste, si era fermato all’8,1% (659 voti). Non ci sono stati apparentamenti, né accordi con i due candidati sconfitti, Piermartiri e Romanelli che non hanno dato alcuna indicazione di voto lasciando libero il proprio elettorato. C’è curiosità anche per vedere quanto influirà il referendum nell’elettorato, soprattutto chi ha disertato le urne al primo turno o ha votato per i candidati sconfitti.

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura delle urne inizierà lo spoglio che partirà dalle schede del referendum, per poi passare a quelle delle elezioni comunali.

In tutto sono 15 i seggi elettorali: al capoluogo, le sezioni dalla 1 alla 7 sono dislocate presso la scuola primaria Bartolucci; la 8 e la 9 nella scuola di Piane Tenna (frazioni Luce e Cretarola); dalla 10 alla 12, a Casette d’Ete nella scuola media; dalla 13 alla 15 alla primaria di Cascinare (anche per le frazioni di Bivio Cascinare e Castellano).

Per votare basta tracciare una croce sul nome o sugli spazi della coalizione del candidato sindaco scelto

In caso di smarrimento della scheda elettorale o qualora sia esaurita, l’ufficio elettorale resta aperto durante le operazioni di voto.

Dalle urne del primo turno è emerso che il primo partito della città è Fd’I, (15,1% pro Calcinari), seguito da Per Sem (Fi senza simbolo, pro Orsili) 10,6%, dalla new entry nel panorama politico cittadino Noi Moderati (10,4%, pro Calcinari), e dalla civica Centrodestra per Sem (9,3%, pro Calcinari).

Sul fronte dei meno votati, nella coalizione Orsili, appena 9 voti per Base Popolare (pro Orsili). Nella coalizione di Calcinari, fanalino di cosa Udc-Nuovo Psi, Sem in Azione con 47 voti (0,64%), ma prestazione ai minimi livelli anche per la Lega con 182 voti (2,4%).

In caso di vittoria di Gionata Calcinari Maggioranza: 4 Fd’I, 2 Noi Moderati, 2 Centrodestra per Sem, 1 Unione Civica, 1 Cittadini in Comune. Minoranza: 1 Piermartiri, 2 Romanelli, 1 Orsili, 2 Per Sem

In caso di vittoria di Rossano Orsili

Maggioranza: 5 Per Sem, 2 Per SEMpre Democratici, 1 Partecipazione Democratica, 1 Uniti per Orsili, 1 Insieme per Orsili. Minoranza: 1 Romanelli, 1 Calcinari, 2 Fd’I, 1 Noi Moderati, 1 Centrodestra per Sem.