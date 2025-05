Elezioni comunali Sant'Elpidio a Mare 2025, come si vota e fac simile della scheda elettorale

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 24 maggio 2025 – Il Comune di Sant’Elpidio a Mare è, insieme ad Osimo, l'unico altro Comune marchigiano ad andare al voto il 25 e 26 maggio per elezioni Comunali. La precedente amministrazione di Alessio Pignotti, eletta nel 2022, è stata sfiduciata nel giugno 2024 e da allora il Comune è stato commissariato. La guida del comune è stata successivamente affidata al commissario prefettizio Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

I candidati a sindaco di Sant'Elpidio a Mare, da sinistra: Gionata Calcinari, Mirco Romanelli, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri

E’ una corsa a quattro quella che porterà alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale.

Coalizione di centrosinistra – candidato sindaco Mirco Romanelli con 3 liste che lo sostengono: Primavera Sem, Avs Sinistra Italiana e Progetto Democratico).

Coalizione mista - candidato sindaco Rossano Orsili, sostenuto da 8 liste: Uniti per Orsili sindaco, Insieme per Sem, Per SEMpre Democratici, Per Sem, Noi per Orsili, Partecipazione Democratica, Con Rossano Orsili, Base Popolare).

Coalizione civica – candidato sindaco Enrico Piermartiri. E’ sostenuto da due liste: Risorgi Sem e Popolari e Democratici).

Coalizione di centrodestra – candidato sindaco Gionata Calcinari. Sono 7 le liste che lo supportano: Cittadini in Comune, Centrodestra per Sem, Noi Moderati, Udc-Nuovo Psi – Sem in Azione, Unione Civica, Fratelli d’Italia, Lega).

I seggi saranno aperti il 25 maggio dalle ore 7 alle 23 e il 26 maggio dalle 7 alle 15.

A Sant’Elpidio a Mare, i seggi sono 15. E’ stato necessario individuare una sede alternativa per i seggi dall’1 al 7, al capoluogo (dopo la demolizione e la ricostruzione in itinere del complesso Bacci), presso i locali che ospitano provvisoriamente la scuola primaria ‘Mazzoni’ presso il palazzo Bartolucci. Restano invariate le collocazioni di tutti gli altri seggi: 8 e 9 nel plesso della scuola primaria di Piane Tenna (per gli elettori residenti a Luce – Cretarola); dal 10 al 12 nella scuola secondaria di primo grado di Casette d’Ete; dal 13 al 15 nella scuola primaria di Cascinare (per elettori residenti a Bivio Cascinare, Cascinare e Castellano).

Alle elezioni amministrative possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro la data di inizio delle elezioni e che siano residenti nel Comune in cui si vota. Per votare occorre presentare la propria tessera elettorale e un documento d’identità valido presso il seggio il cui numero è indicato nella scheda stessa. Chi avesse smarrito o esaurito tutti gli spazi della scheda elettorale, può richiedere un duplicato all’Ufficio Elettorale del proprio Comune, che resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

Nella scheda che viene consegnata all’elettore sono riportati i nominativi dei candidati sindaci secondo l’ordine del sorteggio e, sotto ciascuno di essi, sono riportati i simboli delle liste e partiti che li appoggiano. L’elettore può esprimere la propria preferenza in tre modi: - tracciando un segno solo sul simbolo di una lista o un partito (il voto va alla lista e al candidato sindaco collegato); - tracciando un segno sul simbolo di una lista e un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato a quella lista (voto disgiunto) - Tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco e non per la lista o le liste a lui collegate. - Si possono esprimere uno o due voti di preferenza, utilizzando le due righe affiancata al simbolo della lista o partito prescelto. Nel caso si esprimano due preferenze, devono essere di due candidati di sesso diverso di quella lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Lo scrutinio avrà inizio il 26 maggio, subito dopo la chiusura delle urne.

Qualora nessuno dei quattro candidati raggiunga la maggioranza dei voti (50% +1), i due candidati che avranno ottenuto i maggiori punteggi andranno al ballottaggio l’8 e 9 giugno. In quella stessa data si terrà anche il referendum.