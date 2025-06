Elezioni Sant’Elpidio a Mare: sta per nascere la giunta Calcinari

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 11 giugno 2025 – In attesa della proclamazione del nuovo sindaco, Gionata Calcinari e del passaggio di consegne (oggi?) dalla Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi che ha retto il Comune nell’ultimo anno, è tempo dell’inevitabile totogiunta e di capire come potrebbe cambiare l’assetto del nuovo consiglio comunale.

Dovesse decidere in base alle perfomances elettorali, Calcinari non potrà non tenere conto dell’exploit di Francesco Tofoni (Noi Moderati) che con 265 preferenze è il più votato in assoluto degli oltre 300 candidati consiglieri. Non è escluso che, proprio in virtù di questo risultato, non venga assegnata a Tofoni anche la carica di vicesindaco. Ne deriverebbe che in consiglio siederebbe, per il gruppo di Noi Moderati, l’eletta Livia Paccapelo e entrerebbe Claudia Bracalente come prima dei non eletti.

Per le quote rosa, la scelta potrebbe ricadere su due dei quattro consiglieri eletti di Fd’I: Silvia Tiburzi e Maria Linda Rossi. In questo caso, oltre a Antonietta Schipani e Mauro Marsili, entrerebbero in consiglio i primi due dei non eletti ovvero Stefano Berdini e Raffaele Corvaro. Un posto in giunta potrebbe scattare anche per la lista Centrodestra per Sem, forse per Simone Trasarti che, insieme a Michela Pistilli, è uno dei due consiglieri eletti e che, dovesse essere chiamato nell’esecutivo, lascerebbe il posto al primo dei non eletti, Fabio Vitali.

Nei banchi della maggioranza, infine, per la lista Unione Civica è stato eletto Andrea Catini, mentre per Cittadini in Comune, Paolo Maurizi: per uno dei due potrebbe aprirsi la strada della presidenza del consiglio comunale, così come potrebbe essere ‘pescato’ in una di queste liste o in quella di Noi Moderati qualora chiedessero una ulteriore rappresentanza, l’assessore mancante per completare l’esecutivo.

Al momento, nella maggioranza di Calcinari sono tutti abbottonatissimi e rimandano a un confronto interno l’ufficializzazione della composizione della squadra. Sui banchi della minoranza, invece, l’assetto è ben definito: vi siederanno i tre ex candidati sindaco: Rossano Orsili, Mirco Romanelli ed Enrico Piermartiri; 2 consiglieri di Per Sem (Fi senza simbolo): Roberto Greci e Massimiliano Doppieri) e un consigliere di Progetto Democratico, Emanuela Traini. Per quanto distinti e distanti dal Pd, Romanelli e la Traini piaccia o non piaccia ai Dem ufficiali, sono l’unica presenza in consiglio del centrosinistra.