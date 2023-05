Risultati ballottaggio per il sindaco a Porto Sant’Elpidio: Ciarpella festeggia la vittoria, ribaltone dopo 70 anni

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 29 maggio 2023 – A Porto Sant’Elpidio il nuovo sindaco festeggia già mezzora dopo la chiusura delle urne: è Massimiliano Ciarpella, sostenuto da una parte del centrodestra, per un ribaltone che arriva dopo 70 anni di guida targata centrosinistra. Battuto Paolo Petrini.

Ciarpella al primo turno aveva sfiorato l’elezione diretta per 60 preferenze.

Questi i numeri arrivati dal quartier generale: Ciarpella vince con il 71,76% (7.525 voti) contro il 28,24% di Petrini (2.962 voti).

“È un risultato straordinario – afferma a caldo Ciarpella –. Lo avevamo già ottenuto al primo turno mancando la vittoria di una manciata di voti, avevamo detto di dover completare l’opera e adesso l’abbiamo fatto: abbiamo vinto in tutti i seggi. Questa non è solo la vittoria di Massimiliano Ciarpella ma di una parte della città che ci ha sempre creduto, che ha sempre creduto nel nostro progetto”.

I segnali del possibile trionfo si erano visti già in campagna elettorale: “Fin dalla prima assemblea pubblica, quando abbiamo avuto una partecipazione bellissima da parte della cittadinanza. Oggi festeggiamo anche per coloro che, in tanti anni, hanno provato a scalzare il governo di centrosinistra. Già da domani ci mettiamo al lavoro: i nomi della nuova Giunta arriveranno tra pochi giorni”.

Massimiliano Ciarpella, avvocato di 39 anni, esperienza da consigliere comunale col Pdl, civico di area di centrodestra, è sostenuto da sette liste: SiAmo Pse, Pse si muove, Pse al Centro – Udc – Civici, Il centrodestra per Pse, Porto Sant’Elpidio sul serio, Progetto Civico e Fratelli d’Italia.

L’affluenza definitiva è stata del 53,22%, in calo rispetto al primo turno quando era stata del 62,19%.

(ha collaborato Marisa Colibazzi)

