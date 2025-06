Risultati ballottaggio per il sindaco a Sant’Elpidio a Mare: lo spoglio in diretta

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 9 giugno 2025 – E’ il giorno in cui gli elpidiensi conosceranno finalmente chi sarà il loro sindaco, se Gionata Calcinari che ha passato il primo turno con un 44,8% (3613 voti), o Rossano Orsili che ha avuto accesso al ballottaggio avendo ottenuto 2294 voti pari al 284%.

Apparentamenti e accordi non ci sono stati ma si è dovuto attendere la giornata di sabato per un endorsement di uno dei due ex candidati sindaci sconfitti a favore di uno dei due ballottanti. Fino a quel momento, né Mirco Romanelli (ha ottenuto il 18,5%), né Enrico Piermartiri (8,1%) si erano sbilanciati, preferendo lasciare libero il proprio elettorato.

Le operazioni di scrutinio sono in corso, ma lo spoglio riguarderà prima i cinque referendum e subito dopo le schede delle comunali. In ogni caso, lo scrutinio non dovrebbe richiedere troppo tempo e i rappresentanti di lista sguinzagliati nelle 15 sezioni saranno sicuramente fulminei nel comunicare il dato, seppur ufficioso, emerso dalle urne.

I risultati delle elezioni amministrative: lo spoglio in tempo reale

L’affluenza e i ragionamenti durante la votazione

Durante le operazioni di voto occhi puntati sull’affluenza alle urne (era stata del 55% nel primo turno del 25 e 26 maggio) ma soprattutto sulle percentuali di elettori che hanno preso la sola scheda per il ballottaggio e di quelli che hanno votato anche (o solo) per il referendum: dati utili a capire l’orientamento dell’elettorato per le comunali.

Ballottaggio per il sindaco a Sant'Elpidio a Mare, la sfida è tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili

Le coalizioni di Calcinari e Orsili

Il candidato sindaco Gionata Calcinari è sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sette liste: Fd’I (ha ottenuto il 15,1%), Noi Moderati 10,4%), Centrodestra per Sem (9,3%), Cittadini in Comune (4,4%), Unione Civica (3,8%), Lega (2,4%) e Udc-Nuovo Psi – Sem in Azione (0,6%).

Il candidato sindaco Rossano Orsili è sostenuto da una coalizione civica con Fi e Pd (senza simboli): Per Sem (Fi senza simbolo, 10,6%), Per SEMpre Democratici (Pd senza simbolo, 4,9%), Partecipazione Democratica (4%), Uniti per Orsili sindaco (3,4%), Insieme per Sem (3%), Con Rossano Orsili sindaco 1,8%), Noi per Orsili (1%), Base Popolare (0,1%).

I due possibili consigli comunali.

In caso di vittoria di Gionata Calcinari:

Maggioranza: 4 Fd’I, 2 Noi Moderati, 2 Centrodestra per Sem, 1 Unione Civica, 1 Cittadini in Comune.

Minoranza: 1 Piermartiri, 2 Romanelli, 1 Orsili, 2 Per Sem

In caso di vittoria di Rossano Orsili:

Maggioranza: 5 Per Sem, 2 Per SEMpre Democratici, 1 Partecipazione Democratica, 1 Uniti per Orsili, 1 Insieme per Orsili.

Minoranza: 1 Romanelli, 1 Calcinari, 2 Fd’I, 1 Noi Moderati, 1 Centrodestra per Sem.