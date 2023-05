Elezioni Porto Sant’Elpidio 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 15 maggio 2023 – I cittadini di Porto Sant’Elpidio hanno scelto il sindaco che li amministrerà per i prossimi cinque anni.

Domenica e oggi il voto, dalle 15 il via allo spoglio. Per conoscere il nome del nuovo sindaco dobbiamo attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

Risultati elezioni di Porto Sant’Elpidio in diretta

Candidati sindaco a Porto Sant’Elpidio

Tre i candidati alla poltrona di primo cittadino. Paolo Petrini, sostenuto dal Partito Democratico e dalle tre liste civiche ‘Paolo Petrini Sindaco’, ‘Tradizione e Futuro’ e ‘Civico Impegno’; sfida il centrodestra che corre separato.

Gian Vittorio Battilà, appoggiato anche da ‘Laboratorio Civico Blu’, ‘Laboratorio Civico Arancio’, ‘Pse senza fili’, ‘Città e futuro’, è il candidato di Forza Italia e Lega, mentre Fratelli d’Italia ha candidato Massimiliano Ciarpella insieme alle liste ‘Porto Sant’Elpidio al Centro-civici-Udc’, ‘Porto Sant’Elpidio sul serio’, ‘Il Centrodestra per Pse’, ‘Siamo Porto Sant’Elpidio’, ‘Porto Sant’Elpidio si muove’ e ‘Progetto Civico Pse’.

Altidona e Montegiorgio

Anche i Comuni di Altidona e Montegiorgio rinnovano la carica di sindaco e il consiglio comunale. In questa sezione dell’articolo i risultati in diretta.