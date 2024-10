Rivoluzione parcheggi a Fermo, da inizio anno tutti gratis

Fermo, 12 ottobre 2024 – Addio parcheggi a pagamento, addio alla caccia alle monete, ai parchimetri lontani dall’auto, alle targhe da ricordare a memoria per pagare la sosta. Il sindaco Paolo Calcinaro lo definisce un passo storico, di sicuro è una decisione di quelle importanti e con un sicuro impatto nella quotidianità dei fermani: “Dal primo gennaio abbiamo previsto una città senza parcheggi a pagamento – annunciano insieme il primo cittadino con l’assessore alla viabilità comunale Mauro Torresi –, una decisione che si è resa necessaria proprio per la complessità della nostra città, per i tanti cantieri in piedi in questo momento ma anche proprio nell’ottica di una migliore vivibilità di Fermo”. L’unica zona che resterà comunque a pagamento, ma solo al mattino, è largo Ciferri, con 24 parcheggi per lo più al servizio del tribunale, in modo da garantire una turnazione certa in un luogo strategico.

Quali sono i parcheggi liberi

Saranno parcheggi liberi invece, probabilmente con disco orario, via Veneto, piazzale Santoro, l’area Vallesi, Piazzale Carducci sotto le poste, ancora limitato dal cantiere dell’ex mercato coperto. E poi, piazzale Michelangelo, via Ognissanti, per completare il quadro del centro storico. Senza pagamento anche i parcheggi in zona ospedale, via Murri e via Mistichelli, resta a pagamento il parcheggio accanto all’ospedale che è invece di competenza dell’Azienda sanitaria.

“Così investiamo 50mila euro l’anno”

“E’ una misura che abbiamo previsto per un paio di anni – aggiungono gli amministratori comunali – se poi, dopo le elezioni amministrative, resteremo ancora noi alla guida della città potremmo renderlo stabile sempre. Si tratta di investire cinquantamila euro l’anno, per la città, per il centro, per l’ospedale”. “Andremo a studiare – proseguono nel ragionamento – come sostituire quelle soste a pagamento, forse con disco orario, qualcosa libero, l’area Vallesi per alcune ore, è comunque una vera e propria rivoluzione della città e per il centro storico, fatti salvi i residenti che avranno spazi per loro. È un segnale di vicinanza importante, soprattutto nella zona dell’ospedale dove le persone che devono stare per diverse ore finivamo per pagare il parcheggio una cifra significativa”.

I parchimetri restano

Calcinaro ribadisce anche i tanti cantieri che porteranno nuovi ascensori e risalite, in una città nella quale diventa tutto più semplice: “Anche i commercianti lamentavano la situazione dei parcheggi a pagamento – aggiunge Torresi – per chi vuole vivere il centro di Fermo questa secondo noi è la scelta migliore e speriamo incoraggi tutti a spostarsi con più serenità. I parchimetri restano, è una sospensione, noi vorremmo lasciare questo provvedimento anche per il futuro, per tutti i 465 parcheggi in totale che oggi si pagano e dal prossimo anno non si pagheranno più”.