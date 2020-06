Fermo, 8 giugno 2020 - Un bagno di folla com'è nello stile del segretario della Lega Matteo Salvini. In tanti e in assembramento, quasi tutti con la mascherina, lo hanno atteso a Lido Tre Archi, il quartiere più complesso della città di Fermo, lo hanno acclamato e abbracciato nemmeno tanto virtualmente: "Non vi assembrate, ha sorriso Salvini, se lo fa la sinistra va bene se ci assembriamo noi ci arrestano subito".

E poi, la sicurezza, un cavallo di battaglia della Lega, dopo aver girato per il quartiere con gli esponenti locali del partito commenta : "Questo è un posto meraviglioso, proprio sul mare. Non è possobile che sia regno di spaccio, di violenza e di criminalità. Non ne faccio una questione di colore, ci sono immigrati regolari che sono persone per bene e che sono i benvenuti. Non mi stanno bene i delinquenti, chi deve dare fastidio, spacciare e altro può togliersi di torno". Tornerà a chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine per questa zona, perché possa rendere più sereno in contesto bello:"Una signora mi ha detto che qui non si gira di notte. Non è possibile vivere così. Vogliamo tornare e vedere più commercianti e persone per bene".

"Liquidità vera in banca, cosa che non c'è, e poi aiutare tutti a prescindere dal fatturato". Sono due emendamenti che la Lega intende presentare in sede di conversione del decreto legge 'Rilancio': li ha annunciati a gran voce Matteo Salvini a Lido di Fermo, oggi in visita nelle Marche e in Abruzzo.

Salvini, dopo essere stato in mattinata a Osimo, alla Lega del Filo d'Oro, si è recato nel Fermano dove ha incontrato imprenditori del distretto della calzatura. "Stanno aspettando sia la cassa integrazione che i soldi in banca da tre mesi - ha spiegato -: non hanno ancora visto una lira e su questo vi prometto che da domani, in parlamento, alzeremo la voce, perché non si può aspettare altro tempo", ha detto leader della Lega. Che ha anche ha rivelato che "l'azienda Loriblù ha fatto la prima domanda in banca a metà aprile: siamo a metà giugno e non hanno visto un centesimo".

"Il nostro candidato alle regionali? In settimana"

"I disagi sono tanti: entro la settimana sceglieremo il più forte". Lo ha annunciato Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sul candidato del centrodestra per le regionale nelle Marche, a chiusura della suo giro nelle Marche prima di andare all'Aquila. "A me interessa la squadra - ha detto - e penso bene di chiunque ci darà una mano ad allontanare una sinistra che nelle Marche ha già fatto troppi danni, come abbiamo fatto in

Umbria e in Abruzzo". Per Salvini, i nomi dei candidati del centrodestra alla guida della Regione Marche sono "tutte persone assolutamente in gamba". Salvini è interessato al "superamento dell'emergenza sanitaria e alla voce degli imprenditori e dei lavoratori". "C'è una Regione lontana - ha concluso - soprattutto su infrastrutture, burocrazia, commercio, agricoltura".

I rapporti con Berlusconi? "Sono ottimi". Ha risposto così il leader della Lega Matteo Salvini alle domande dei giornalisti.