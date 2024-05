Sant’Elpidio a Mare, il sindaco Pignotti manda a casa tutta la giunta

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 14 maggio 2024 – Era luglio del 2023 quando il sindaco Alessio Pignotti dichiarava: “Sto ragionando a un rimpasto” facendo capire che i tempi sarebbero stati brevi. A distanza di quasi un anno, il tempo trascorso non è stato ancora del tutto sufficiente per arrivare a una decisione su chi esce e chi entra dall’esecutivo e si è preso qualche altro giorno ancora per ‘partorire’ il nuovo assetto di giunta. Così, ieri, Pignotti, ha fatto un primo passo, drastico ma ancora non decisivo, decretando l’azzeramento della giunta.

“Un decreto che arriva dopo un percorso di analisi e riflessione sull’attività della giunta e sulla possibilità di effettuare una revisione della stessa, nell’ottica di un rilancio deciso dell’azione amministrativa, pur mantenendo comunque fermi gli equilibri politici della mia maggioranza”. Una maggioranza che, da quanto si intende, resterà la stessa nonostante evidenti malumori e malcontento maturati negli ultimi mesi.

Due consiglieri di maggioranza, Marco Maria Lucidi (Con voi) e Francesco Tofoni (La scelta giusta) preoccupati dei rumors di un eventuale rimpasto oltre che della scarsa condivisione in città dei nomi dei papabili rincalzi, avevano invitato il sindaco a riflettere “se queste sono davvero le mosse opportune da fare o se non fosse meglio dare continuità all’azione amministrativa. Il rimpasto non è la vera priorità. Peraltro, sarebbe incomprensibile cambiare i 3/5 o i 4/5 della giunta, considerando il buon lavoro svolto e più volte testimoniato dal sindaco, anche pubblicamente”.

Ma la scelta finale, si sa, tocca al sindaco che ieri ha azzerato l’esecutivo, restando solo al comando (potendo continuare a contare su uffici che ben sanno fare il loro). “E’ una decisione dettata dalla mera opportunità politica, per rendere più agile l’azione amministrativa – spiega Pignotti – e conseguire i tanti obiettivi che la nostra squadra si è posta, da raggiungere entro fine mandato”. In un lasso di tempo imprecisato - “nei prossimi giorni – scrive Pignotti - ci sarà la scelta degli assessori”. Rituale la chiosa: “Non si tratta di un atto sanzionatorio verso gli assessori ai quali va il mio più sentito ringraziamento per i tanti e gravosi sforzi profusi, per il loro encomiabile lavoro e il grande spirito di servizio” conclude Pignotti, aggiungendo che “ci saranno di sicuro nuove occasioni di cooperare insieme per il bene della comunità”. Bravi tutti, gli assessori, ma, intanto, tutti a casa.