Far West a Porto San Giorgio: semina il panico e aggredisce i carabinieri

Porto San Giorgio (Fermo), 3 marzo 2024 – Si è presentato al bar ubriaco e ha iniziato ad insultare prima il titolare, poi alcuni avventori. Quindi è andato in strada e, all’arrivo dei carabinieri, li ha aggrediti con calci, pugni e sputi. Una volta bloccato, i militari lo hanno arrestato e condotto al pronto soccorso. Un pomeriggio di follia quello di cui si è reso protagonista ieri un albanese, residente a Porto San Giorgio, che lavora a bordo di un peschereccio di un armatore del posto. Erano da poco passate le 19 quando l’uomo, già in evidente stato di alterazione psicofisica, ha parcheggiato l’auto nella centrale via Gentili per poi dirigersi verso l’En Plain Caffè per fare un aperitivo. Una volta nel locale è nata subito una discussione con il proprietario e l’albanese ha iniziato a spintonarlo, per poi prendersela con alcuni avventori, insultandoli e minacciandoli.

Un giovane presente nel bar ha cercato di riportare la calma ma ha sortito l’effetto contrario: i due dalle parole sono passati ai fatti e, spingendosi a vicenda, sono finiti nella sala fumatori dove c’è stata una breve colluttazione. A quel punto l’uomo, dopo essere caduto a terra, ha scatenato tutta la sua rabbia, cominciando a lanciare sedie e tavoli, per poi seminare il panico in tutto locale. Ad un certo momento è uscito dal bar e ha raggiunto nuovamente la sua auto, una Mercedes Classe A, ma non è riuscito a farla ripartire. Sceso dal mezzo, inferocito, ha iniziato a prendere a pugni i mezzi parcheggiati e ad inveire contro i passanti e gli esercenti di via Gentili. Nel frattempo, allertati dal titolare del bar, sono intervenuti sul posto i carabinieri con due pattuglie.

L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, ha avuto un’ulteriore violenta reazione iniziando a sputare contro di loro per poi cercare di aggredirli. I carabinieri hanno provato a bloccare l’albanese, ma lui si è scagliato nuovamente contro di loro. Ai militari dell’Arma non è restato altro da fare che immobilizzarlo a terra e ammanettarlo. Nonostante ciò l’uomo ha nuovamente opposto resistenza, colpendo i carabinieri a calci mentre lo stavano portando via. Alla fine l’esagitato, con non poche difficoltà, è stato caricato in macchina e i presenti hanno salutato la partenza dell’auto dei carabinieri con un applauso. L’uomo è stato condotto al pronto soccorso di Fermo in stato di arresto, in attesa della convalida del provvedimento da parte del magistrato.