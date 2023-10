In giro con un coltello, due denunciati

Montegranaro (Fermo) 6 settembre 2023 - I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, impegnati nel costante controllo del territorio, hanno compiuto una serie di operazioni mirate che dimostrano la determinazione nel preservare la sicurezza e l'ordine pubblico.

A Montegranaro i carabinieri del posto hanno denunciato un maceratese di 26 anni per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Durante un controllo nei pressi di un supermercato, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 12 cm, celato all'interno del portaoggetti della sua auto.

Nella stessa località, i militari dell’Arma hanno anche denunciato un pakistano di 27 anni per i reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Durante un servizio finalizzato al contrasto di attività illecite, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 8 cm e un involucro contenente sostanza stupefacente di tipo hashish. Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro penale e amministrativo.

A Porto Sant'Elpidio, i carabinieri hanno denunciato un marocchino di 40 anni, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, per il reato di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. La disposizione era stata emessa il 20 settembre 2018 dal prefetto di Macerata, con l'intimazione di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla notifica.

Il marocchino è stato invitato nuovamente a lasciare il territorio nazionale. I carabinieri del Comando provinciale di Fermo continuano a vigilare con determinazione per garantire la sicurezza e il rispetto della legge sul territorio. L'azione decisa contro il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e l'immigrazione illegale dimostra l'impegno costante nel preservare l'ordine pubblico.