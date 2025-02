Ruba alcolici al supermercato e fugge

Fermo, 19 febbraio 2025 - Si è fatto accompagnare in macchina da un amico, sospettato di essere un complice, poi è entrato nel supermercato “Sì con Te” di Fermo, ha trafugato diverse bottiglie di alcolici ed è fuggito. E’ accaduto questo pomeriggio in via Filippo Mannocchi Tornabuoni, nei pressi della piscina comunale. Erano da poco passate le 14 quando il ladro è entrato in azione ed è stato notato da un impiegato del supermercato che ha segnalato il fatto al direttore, il quale ha allertato il numero di emergenza 112.

Intervento della polizia e sviluppi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volanti. Il malvivente, sentito il suono delle sirene e intuito che qualcosa era andato storto, è scappato a piedi nelle vie adiacenti, facendo perdere le sue tracce.

Gli uomini della polizia, sentite le testimonianze dei presenti, hanno appreso da una cliente che il ladro era giunto in macchina insieme a un altro individuo che è stato subito fermato dagli agenti mentre si trovava all’interno della sua auto parcheggiato nei pressi del supermercato. Una volta condotto in questura, l’uomo ha ammesso di aver accompagnato il ladro, ma ha precisato di non essere stato al corrente delle sue intenzioni.

Indagini e sorveglianza

Dopo la denuncia del furto da parte del direttore, sono scattate ufficialmente le indagini. Domani è previsto un sopralluogo degli specialisti della Scientifica che acquisiranno anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Il ladro avrebbe le ore contate, perché è stato riconosciuto come la persona che ha già colpito più volte in diversi supermercati di Porto Sant’Elpidio.