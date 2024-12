Irregolare e senza fissa dimora spacciava eroina e cocaina, arrestato 24enne libico

Porto San Giorgio (Fermo), 15 dicembre 2024 - Nonostante fosse senza fissa dimora (e irregolare sul territorio nazionale), aveva un tenore di vita sospetto. Per questo motivo i carabinieri hanno iniziato a tenerlo d’occhio, scoprendo che era uno spacciatore. Il giovane, un 24enne libico è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

Il blitz antidroga è stato messo a segno dai carabinieri di Porto San Giorgio, che dopo una serie di appostamenti e nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il giovane in via Solferino e lo hanno sottoposto a perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di trovare in suo possesso quattro involucri in cellophane contenenti cocaina e 17 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 10 grammi, oltre a un telefono cellulare utilizzato dal pusher per essere contattato dai suoi acquirenti.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo affidato alla questura di Fermo per l’avvio delle procedure di espulsione.