Fermo, 6 settembre 2018 - Carlotta Maggiorana (numero di gara 12) è tra le 33 finaliste della 79° edizione di Miss Italia assieme ad altre tre bellezze marchigiane. La montegiorgese Carlotta ha ottenuto il titolo di Miss Marche nella serata di Pieve Torina, ha 26 anni, è sposata e vanta già un bagaglio di esperienze nel mondo dello spettacolo. La Maggiorana abbina a 1,74 di altezza, misure 84-60-90, occhi dal taglio orientale e fisico ultra scolpito, un notevole portamento. La reginetta di bellezza delle Marche infatti è già stata valletta in tv ad ‘Avanti un altro’ e ‘Paperissima’, è stata inviata per il Mondiale di Superbike ed ha partecipato al film ‘Un fantastico via vai’ e alla fiction ‘L’onore e il rispetto’.

In un'intervista rilasciata al Carlino dopo l'elezione di Pieve Torina, Carlotta aveva raccontato che nel 2011 abbandonò il concorso dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro con Bonolis. "Ora sono più donna e mi sto godendo l’esperienza", aveva detto. Si mantiene in forma grazie ad " alimentazione e sport. In passato sono stata ballerina di danza classica, ora faccio workout all’aperto". Determinata e sensibile, le sue passioni sono cucinare e i motori.

La finale si terrà per la prima volta a Milano e sarà trasmessa in diretta su La7 il 17 settembre (il giorno prima ci sarà un promo con le selezioni), condotta da Francesco Facchinetti e dalla meravigliosa Diletta Leotta.

