Montegiorgio (Fermo), 18 settembre 2018 – Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. Il sogno si realizza: lacrime di gioia per la 26enne di Montegiorgio durante l’incoronazione. La numero 12 si è giocata il titolo con la napoletana Fiorenza D’Antonio, arrivata seconda.

Orgoglio marchigiano protagonista sul palco del concorso di bellezza più ambito della Penisola: Carlotta è nata e cresciuta a Montegiorgio, dove risiedeva fino a poco tempo fa e dove vive la sua famiglia, ha la residenza a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), paese di cui è originario il marito Emiliano Pierantoni.

Emozionata ma sicura di sé, la splendida 26enne ha convinto pubblico e giuria passo dopo passo. Sempre sorridente, ma con gli occhi lucidi durante l’ultimo verdetto, femminile ed elegante ha rappresentato al meglio le Marche negli studi di Milano durante la diretta del concorso in onda su La7. Carlotta Maggiorana, durante le diverse fasi del concorso, aveva già vinto due titoli nazionali: Miss Piazza Italia 2018 e Miss TV sorrisi e canzoni 2018.

Determinata e sensibile, appassionata di cucina e motori, Carlotta, occhi e capelli castani, 1.74 di altezza, misure 84-60-90, è sposata e vive a Roma da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è un’attrice. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto". E’ stata anche valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016. E’ stata eletta Miss Marche 2018 nella finale regionale a Pieve Torina (FOTO).





In un'intervista rilasciata al Carlino dopo l'elezione di Pieve Torina, Carlotta aveva raccontato che nel 2011 abbandonò il concorso dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro con Paolo Bonolis. "Ora sono più donna e mi sto godendo l’esperienza", aveva detto. Si mantiene in forma grazie ad " alimentazione e sport. In passato sono stata ballerina di danza classica, ora faccio workout all’aperto". Il conto alla rovescia verso l’incoronazione della più bella dello Stivale è iniziato alle 21.20. Sul palco alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Francesco Facchinetti. Al suo fianco tutta la sensualità di Diletta Leotta.

“In migliaia – ha ricordato il presentatore – hanno provato a salire sul palco di Miss Italia. In 33 ce l’hanno fatta”. “E’ una serata all’insegna della donna – ha aggiunto Leotta -. Quelle che sono qui sono meravigliose. Durante questi giorni ho imparato a conoscere i loro sogni e i loro obiettivi. Sono delle ragazze molto determinate”.

A decretare l’esito del concorso, oltre al voto del pubblico, anche un ricco e qualificato parterre di giurati: lo chef romano Alessandro Borghese, il giornalista Andrea Scanzi, del cantautore Pupo, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e il nuotatore Filippo Magnini. Presidenti di giuria Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nessuna delle altre miss provenienti dalle Marche ha superato la prima selezione. Erika Franceschini di Ascoli, Veronica Nucci di Loreto (Ancona) e Laura Schiavoni Di Osimo (Ancona) purtroppo sono state eliminate al primo televoto.

