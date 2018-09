Montegiorgio (Fermo), 18 settembre 2018 – Per una volta anche noi marchigiani abbiamo vissuto la suspense per una bellezza nostrana a Miss Italia. E in effetti Carlotta Maggiorana, nata a Montegiorgio in provincia di Fermo, ci ha fatto sognare. I montegiorgesi si sono ritrovati tutti, ieri sera, al Cine Teatro Manzoni per sostenere la loro Carlotta, eletta Miss Italia 2018.

"Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto" dice il giorno dopo la Maggiorana, che spera che il titolo vinto possa rappresentare "un simbolo di rinascita e riscatto della sua terra dopo tanto dolore". Oltre che alla sua regione, "ricca di risorse e di voglia di rinascere", Carlotta dedica il suo primo pensiero al papà Marcello, morto circa dirci anni fa ("È grazie a lui che sono la donna di oggi"), a suo marito Emiliano, sposato un anno fa, e alla mamma Gabriela "che ha pianto tanto".

LA FESTA A MONTEGIORGIO - Intorno alle 21 di ieri sera, sono iniziate ad arrivare le prime persone, residenti di tutte le età, che hanno preso posto in sala al Cine Teatro Manzoni in attesa del collegamento con La7 per assistere alla finalissima, trasmessa sul maxi schermo. Il programma inizia, vengono presentate le prime ragazze, fra le poltrone iniziano i primi commenti, poi è la volta della numero 12, in sala le più giovani gridano “Ecco la nostra Carlotta”, la tensione sale e subito i presenti mettono mano al cellulare per sostenere tramite televoto Carlotta, che durante le selezioni di agosto aveva vinto la fascia di Miss Marche. Qualche minuto di trepidante attesa, poi i presentatori annunciano le ragazze che hanno superato il turno: “Carlotta per te Miss Italia continua”, in sala un grido di esultanza e liberazione riempie tutti di felicità. Operazione che si è protratta per circa tre ore con l’esultanza che aumentava ad ogni passaggio di turno.

L'ASCESA DI CARLOTTA - La 26enne modella ieri sera è stata l’unica del poker di bellezza regionale, con cui eravamo in gara a Milano, a superare il primo taglio nella 79esima dizione del concorso. Alle 22.15 circa Carlotta ha passato la selezione da 33 a 15, peraltro inserita in un terzetto comprendente anche l’ascolana Erika Franceschini. Solo la sua avventura è proseguita, stop pure per le anconetane Veronica Nucci e Laura Schiavoni.

Un’ora più tardi circa, la Maggiorana ha mostrato agli italiani, in diretta su La7, tutta la sua gioia per un’altra qualificazione: l’ingresso tra le prime 10 assolute. Carlotta si è mostrata in tutto il suo splendore, capelli mossi e viso da cerbiatta col sorriso appena pronunciato. Ha raccontato dell’esperienza cinematografica con Brad Pitt e affermando, sorridendo, di apprezzare di più la simpatia di Sean Penn. Nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler vincere e aveva molto ‘pubblicizzato’ la sua partecipazione sui social, trovando grande consenso tanto da risultare tra le 3 più votate (oltre ad aver vinto già 2 fasce nazionali di Miss Italia). Bellezza e appelli vincenti, Carlotta più forte del televoto. E più forte di quel costume intero, color rosso, che nulla ieri ha fatto capire circa il fisico delle finaliste e certo non ha aiutato la nostra modella dotata di gambe da sogno. Così nella notte è arrivata l'incoronazione.

LE CONGRATULAZIONI DI CERISCIOLI - "Complimenti e in bocca al lupo alla nuova Miss Italia 2018: la marchigiana Carlotta Maggiorana. Sempre più #marchebellezzainfinita". Lo scrive su Facebook Luca Ceriscioli, presidenete regione Marche, complimentandosi con la vincitrice.