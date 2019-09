Fermo, 16 settembre 2019 - Uno dei ‘Quattro Hotel’ selezionati per una delle prossime puntate del programma di SkyUno, condotto dallo chef Bruno Barbieri, è ‘Il Girasole Eco Family Village’ di Marina Palmense. Stamattina l’arrivo nel centro vacanze di Toni Montevidoni del conduttore Barbieri, insieme con i titolari dei tre alberghi (selezionati nell’ascolano, nel pesarese e nel maceratese) che si sfideranno per mostrare l’eccellenza delle proprie attività.

La notizia dell’arrivo delle telecamere a Marina Palmense si è subito diffusa in città. «Abbiamo dovuto superare diverse fasi – spiega Montevidoni (che è anche presidente dell’associazione Villaggi Marche) – e, alla fine, siamo stati scelti. È la prima volta che la trasmissione prende in considerazione l’accoglienza offerta da un villaggio turistico. La nostra è una organizzazione del tutto diversa rispetto a quella degli alberghi, ma ci è piaciuta l’idea di partecipare a questa competizione che rappresenta una visibilità impagabile».

La stagione estiva è terminata, ma al ‘Girasole Eco Family Village’ si stanno preparando al meglio, per approfittare della importante vetrina offerta dalla trasmissione di Barbieri. «A noi interessa renderci visibili a gente che non ha mai trascorso le vacanze in un villaggio – aggiunge Montevidoni –, ma puntiamo anche a promuovere il Fermano, proponendo agli ospiti dei tour nei dintorni». Barbieri e gli altri albergatori faranno il check-in stamattina, saranno ospitati nelle nuovissime case mobili, potranno scegliere dove e come trascorrere la giornata e domani, subito dopo aver votato l’ospitalità ricevuta, lasceranno il villaggio, per raggiungere gli altri alberghi fino a venerdì quando sarà comunicato il risultato finale.