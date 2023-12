Al Recchioni. Arriva la Juve Next Gen: non può retrocedere

Ecco, dunque, la Juventus Next Gen al Recchioni. Diverse sono le tifoserie che hanno deciso di boicottare la trasferta quando si gioca contro i bianconeri. Dopo la Juve, che era stata pioniera del progetto, in questa stagione anche l’Atalanta ha deciso di puntare sulla seconda squadra. Una stagione difficile però fin qui quella per la squadra di Brambilla, che si ritrovare a battagliare per non retrocedere. Anche se, da regolamento, le seconde squadre non possono giocare tra i dilettanti. Per questo se la Juve Next Gen dovesse arrivare ultima, non retrocederebbe e dovrebbe ripresentarsi alle iscrizioni del campionato di Serie C e sperare di essere riammessa.