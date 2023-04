Alboni recuperato per la sfida contro il Vastogirardi

Contro il Vastogirardi, domenica 23 aprile alle 15, la Samb potrà contare sull’apporto di Alboni, che ha recuperato completamente dopo il problema patito alla coscia destra. Al contempo, però, si è fermato un altro centrocampista, Tassi, che non ha smaltito ancora la botta alla coscia sinistra rimediata nel corso dell’ultima gara casalinga con il Fano. Anche Karkalis e Del Moro lavorano a parte, perché stanno cercando di recuperare i rispettivi fastidi. In particolare, il primo è fuori da circa tre settimane. Inoltre, con il Vastogirardi mancherà lo squalificato Federico Cardella, mentre rientrerà Mauthe, che ha scontato il suo turno di stop. A questo punto non dovrebbero esserci grosse sorprese nell’undici iniziale che dovrebbe essere simile a quello visto in casa della Matese, nel quale Feliz Rabacal ha giocato da falso nueve, andando pure in gol e rendendosi protagonista di un’ottima gara.