Anche il sindaco si muove per i rossoblù

Roberto Renzi, entro il 30 giugno, dovrà pagare tutti i rimborsi che spettano ai calciatori, risolvere la questione dei lodi arbitrali e, magari, il pignoramento delle quote societarie in favore del Gruppo Tempo. In particolare, la questione rimborsi è decisiva per ottenere le liberatorie e iscrivere la Samb al prossimo campionato. Nel frattempo, il sindaco Antonio Spazzafumo cercherà di capire a che punto è il patron romano e quali prospettive può dare alla società. Fondamentalmente, però, di prospettive non ce ne sono, anche se Renzi promette di pagare (evidentemente, attende la manna dal cielo). Per questo nei giorni scorsi si sono susseguite voci di vendita, e si era fatto il nome di Angelini, poi di Di Paolo, ma non c’è nulla di concreto. Spazzafumo, che non sente Renzi da febbraio quando il presidente laziale lo chiamò per lamentarsi di alcune esternazioni del primo cittadino, ha anche in programma un incontro con Vittorio Massi per parlare dei suoi progetti per i rossoblù.