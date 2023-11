Andreatini: "Non vedo il giusto atteggiamento. A questo punto preferisco far giocare i giovani"

Lo stesso direttore sportivo Andreatini ha commentato la vicenda ai microfoni di Fermo Sport News: "Io sono il responsabile, io devo fare delle scelte e me ne assumo la responsabilità. La squadra è vecchia e non vedo in campo il giusto atteggiamento e lo spirito combattivo. A questo punto, se tanto mi dà tanto, preferisco far giocare i giovani". Il ds continua riferendosi a Calderoni, Laverone e Padella: "Ho detto che non fanno più parte del progetto tecnico. Ma non far parte del progetto tecnico non significa essere fuori rosa. Potranno allenarsi ma poi potrebbero anche andare in tribuna e non giocare. Che ci siano società economicamente più forti della Fermana è sicuro, che ci siano società più organizzate anche. Se qualcuno è abituato a giocare in questi club, bene. Ma forse ha sbagliato squadra".