Andreatini racconta il capolavoro Fermana "Squadra fatta bene e in pochissimo tempo"

Considerate mole e tempistiche di lavoro, allestire la Fermana del dopo – Viterbo e dell’immediato post ripescaggio poteva essere un lavoraccio. Alla fine però, si è rivelato un lavorone. "L’allestimento della squadra di questa stagione ha rappresentato una corsa contro il tempo – ha ricordato il ds Massimo Andreatini – e quel poco che c’era non permetteva tentennamenti di sorta. Alla fine dai, è venuto bene e sono arrivati giocatori bravi tecnicamente, ma anche intelligenti e forti mentalmente che ci hanno portato a disputare una buonissima stagione, che ricorderemo come un capolavoro".

Squadra rifondata. Quali per lei i colpi che l’hanno maggiormente gratificata?

"Sempre antipatico fare nomi, anche perché tutti hanno disputato una stagione importante e sopra le righe. In prospettiva però, dico che la conferma di Spedalieri e l’arrivo di Pinzi possano rappresentare, negli anni, un capitale della società".

Salvezza quasi in scioltezza, per i playoff cos’è mancato?

"Nell’ultimo periodo avremmo potuto spingere, ma è arrivata una reazione contraria solo ed esclusivamente per una presa di coscienza: eravamo salvi, dopo una stagione lunga e molto dispendiosa. Poi, ok: tecnicamente, la Fermana era più valida di altre formazioni che l’hanno preceduta".

Direttore, adesso? Normale che dopo un campionato da ricordare qualche sirena abbia già iniziato a farsi sentire.

"Assolutamente no, di implicazioni di mercato hanno parlato altri. Vivo a Fermo e da parte mia dico che sono sotto contratto con la Fermana, che rispetto sia come società che come tutto l’insieme di dirigenti e persone che la compongono. Stanno valutando cosa fare a livello economico, per stabilire il budget da destinare alla prossima stagione agonistica. A seguire, ci siederemo e vedremo se c’è la volontà, da parte di tutti, di proseguire. Io avrei grande piacere di ricominciare insieme".

Settore Giovanile. La Fermana Under 16 allenata da Massimo Ganci ha affrontato la Rappresentativa pari età di Lega Pro, guidata da mister Daniele Arrigoni, in un test match svolto al Bruno Recchioni. Il presidente Umberto Simoni, il direttore generale Andrea Tubaldi ed il responsabile del settore giovanile Leandro Vessella hanno fatto gli onori di casa e prima dell’inizio dell’amichevole lo stesso Arrigoni, a nome della Lega Pro, ha consegnato al massimo dirigente canarino una targa. Per la cronaca, il test si è concluso con la vittoria della Rappresentativa Lega Pro per 0 a 6.

Uberto Frenquellucci