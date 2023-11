Andreatini suona la carica: "Io credo nella salvezza"

Inizia ufficialmente l’Andreatini ter in casa Fermana. Il "nuovo" direttore sportivo si è presentato in conferenza stampa. "Sono qui perché ci credo nella salvezza e voglio aiutare in questa situazione ingarbugliata", afferma tra Misuraca e il direttore generale Galassi. "Siamo qui tutti insieme per cercare di tirare fuori quello che ha questa squadra. Sarei stato a casa se non avessi creduto un minuto a quello che sto dicendo". Ultimissimo posto con una distanza di quattro lunghezze dai playout: "I punti sono pochi, ma abbiamo ancora tante partite. Non sono preoccupato, si devono preoccupare quelli che sono davanti a noi perché se ci svegliamo sarà dura per tutti. Noi abbiamo la forza di avere un popolo che ci trascinerebbe in una maniera incredibile. Contro l’Arezzo ho sentito il boato dei tifosi e mi sono venute le lacrime". Non è stato facile per il direttore sportivo vivere questo scenario da lontano. "Tanti miei colleghi magari avrebbero goduto nel vedere la differenza tra l’anno prima e l’anno dopo. Ma io con la Fermana in una situazione difficile soffro incredibilmente. Vivo tutto passionalmente. Qui nessuno ha mai voluto il male della Fermana". Tra i motivi per i quali in estate era stato esonerato, c’era stata la questione Gianni. Andreatini aveva introdotto la situazione Fermana ad Andrea Gianni, avvocato romano ed emissario di un imprenditore laziale. "Non ho fatto nulla di male, l’ho fatto solo per il bene della Fermana. Poi qualcuno tra l’opinione pubblica lo ha interpretato male e non era mio volere. Con la proprietà mi sono chiarito e ci metto una pietra sopra". Insieme al suo era arrivato l’esonero di mister Protti, con il quale c’erano state delle incomprensioni sul finale di stagione: "Siamo persone sanguigne. Ci possono essere punti di vista diversi, ma dopo che si chiarisce finisce lì. Tutto quello intorno è stato montato a regola d’arte. Mi dispiace vederlo soffrire perché è sempre sul pezzo e lavora 24 ore al giorno".

Il quadro dei giocatori non è dei migliori, anzi. "Ho trovato una squadra in difficoltà a livello psicologico, fisico e tecnico: in una situazione del genere purtroppo è difficile avere un’equazione diversa. L’unica cosa che posso dire è che questa depressione da risultati si deve trasformare in rabbia agonistica e nella voglia di fare risultato. Quando lo si ottiene non si deve mollare di un centimetro, cosa che è accaduta domenica e non deve succedere". Contro l’Arezzo non era bastato il confronto con i tifosi, entrati negli spogliatoi, per dare una svegliata definitiva. "Il tifoso esprime a suo modo la reazione. Comunque è stato un confronto chiaro e non è stato minacciato nessuno. È stata chiesta una presa di coscienza di questa situazione. Si potrebbe discutere la circostanza ma non il modo. Fortunatamente qui la squadra non cadrà mai nel dimenticatoio".

Filippo Rocchi