Angiulli, Alboni e Tassi Grande lavoro per lo staff tecnico

Federico Cardella, martedì, verrà squalificato dal Giudice Sportivo e quindi sarà costretto a saltare almeno la prossima partita con il Matese. La Samb e lo staff tecnico, poi, dovranno valutare le condizioni di Angiulli, che nel corso della gara con il Fano è dovuto uscire già nel primo tempo (beccato anche da qualche tifoso, a cui ha risposto per le rime). Poi si dovrà provare a recuperare Alboni, che è alle prese con una contrattura muscolare alla coscia, e quindi ci sarà da capire se Tassi, anche lui uscito malconcio dalla sfida con il Fano, potrà essere disponibile con il Matese. Infine, non si devono dimenticare le condizioni precarie di Zaffagnini e Karkalis, che sono out per infortunio da qualche settimana. Dunque, ci sono più di una difficoltà per la prossima partita esterna, perché oltre ai tanti infortunati vanno considerate pure le assenze di Lulli e Torromino, ormai fuori rosa da dopo il derby con il Porto D’Ascoli.