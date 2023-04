Antonini ora ci prova col Trapani

Fallito il tentativo di acquisire la Samb a febbraio, l’attenzione di Valerio Antonini, imprenditore laziale, ceo della Quanton Commodities Ltd, ora è rivolta a Trapani, sta trattando la squadra di calcio cittadina e quella di basket. "A febbraio – ha detto in una intervista rilasciata a Seried24.com - avevo provato a rilevare la Sambenedettese ma poi c’era un progetto di qualche imprenditore locale che mi ha rivolto contro l’ambiente. Hanno addirittura esposto un cartellone dove affermavano di non volermi. Ora invece la situazione è cambiata e ricevo costantemente chiamate di persone che mi chiedono di tornare. Adesso è troppo tardi, hanno perso l’occasione e si dovranno tenere quello che hanno. Possono rimanere lì a vita per quanto mi riguarda". In realtà Antonini era già in Sicilia a sondare il terreno per acquistare il Trapani quando uscì allo scoperto dicendo di aver avanzato un’offerta per l’acquisto della Samb.