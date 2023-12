"Arriveranno solo giocatori motivati"

Parentesi anche sul mercato del ds Andreatini. "La squadra va rinforzata e va fatto più velocemente rispetto agli altri anni. Non possiamo permetterci di perdere il mese di gennaio". La vittoria contro la Juve ha avuto risonanza anche sul mercato: "Ho ricevuto più chiamate oggi da procuratori che da quando sono qui a ieri. Abbiamo dato un segnale importante. Anche chi nutriva imbarazzi nel venire in una squadra neanche in doppia cifra di punti, oggi la prende in considerazione. Ho bisogno di prendere giocatori con una motivazione altissima". Infine una parentesi su Gasbarro, leader della difesa ma con il contratto fino alla fine del 2023. "Non sarebbe mai stato un contratto che avrei potuto avvallare. Oggi lo abbiamo ristabilito ed è l’esempio eclatante dell’alleggerimento. Pensare di farne a meno mi fa innervosire. Ci troveremo e proveremo a trovare un discorso. Se può avvenire bene, altrimenti ce ne faremo una ragione".