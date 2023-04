Avanzolini sulla Fermana "La favola deve continuare"

Alle pendici del Sabulo è ricordato come il calcio, tanto era dotato di classe cristallina che sgorgava dal suo poetico mancino. Maravanzolini veniva chiamato e perdonateci la presunzione, ma il paragone – fatte le dovute proporzioni – non era poi così azzardato. Perché Roberto – Bob per amici e tifosi gialloblù – Avanzolini disegnava traiettorie di magia ed è stato il genio delle Fermana che per nove anni (arrivò dal Cattolica nell’85, grazie ad una fantastica intuizione dell’allora ds Luciano Balestrini e restò sino al fatidico match di San Marino del ‘94) hanno deliziato la platea del Bruno Recchioni. Assist, punizioni dalla media e lunga distanza, corner: in una partita, contro il Castelfidardo, da calcio d’angolo fu capace di realizzare una doppietta ed il terzo battuto colpì la traversa. Quante emozioni, quanti ricordi per chi ha potuto vivere un’epoca che ha regalato grandi campionati sotto la sapiente guida di presidenti illuminati come Valentini, Ulissi, Mistretta, Lauri, Piergallini, Belleggia ed altri ancora. Bob, ieri a Fermo per rinsaldare un mito che dura nel tempo, forte di un amore ricambiato con la città e una tifoseria che da tempo immemore lo ha eletto una delle bandiere dell’ultracentenaria storia gialloblù: "Sono venuto per fare i complimenti a Stefano (Protti, ndr, del quale è conterraneo) e alla squadra per l’obiettivo che hanno raggiunto, così come per porgere le felicitazioni a società e ambiente – ha dichiarato –. A Fermo i colori gialloblù sanno sempre unire e quando questo avviene il risultato arriva. Adesso, il mio auspicio è che si possa proseguire su questa strada".

Ha visto Protti cosa è stato capace di combinare?

"Visto, visto: ha guidato una nave capace di raggiungere il porto nonostante i tanti problemi incontrati in navigazione. Ripenso all’inizio della stagione, al mercato ultimato pochi giorni prima del via in campionato ed alla fine è arrivata una salvezza, a 3 giornate dalla fine del torneo, che sa tanto di miracolo".

Ma lo avrebbe mai immaginato allenatore e un giorno tecnico della Fermana?

"No, non me lo sarei mai immaginato. Ma dal momento in cui ho letto del suo ingaggio, sono stato contentissimo e sicuro che avrebbe centrato l’obbiettivo. È stato un bravissimo calciatore ed è un ottimo tecnico, molto competente. Spero, con lui ancora alla guida, che questa favola possa continuare. Perché credo sia la persona migliore per proseguire la rinascita della Fermana".

Ha seguito il cammino dei canarini?

"Gara dopo gara, come sempre. Ero consapevole che ci sarebbero state difficoltà: squadra nuova, allenatore nuovo, anche se a Fermo è una persona speciale. Penso che la chiave l’abbia trovata durante quelle 10 giornate senza vincere: lì ha ben inquadrato i giovani, poi è stato un crescendo verso una salvezza sulla quale credevano in pochi, ottenuta grazie al tutt’uno che c’è stato con squadra, città e società".

Play off sfuggiti. Cosa è mancato?

"Secondo me, nulla. Erano un di più dopo le speranze di un mantenimento della categoria che non era scontato. Si sarebbe giocata qualche gara extra, ma alla fine applausi comunque meritati per tutti: società, tecnico, giocatori ed ambiente".

Tornare a Fermo, per lei è come tornare a casa.

"Il mio cuore è gialloblù e non nascondo che vorrei tornare a vivere qui. Alla Fermana auguro tutto il meglio, così come alla città e ad un pubblico che alla squadra vuole bene e che per me rappresenta il massimo".

Uberto Frenquellucci