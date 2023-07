Azionariato popolare Fermana, il no dei tifosi

ùSi prolunga l’attesa di tutto il popolo canarino per conoscere quelle che sono le intenzioni e le possibilità della Fermana in vista della prossima stagione. Operativi gli stati maggiori gialloblù all’insegna di incontri, confronti tra soci e anche in ottica new entry. L’obiettivo al momento è quello di aumentare la forza economica a disposizione del club canarino per fare una stagione quanto più tranquilla e lineare possibile.

Chiaro che c’è un certo ritardo e il silenzio voluto dalla società in questa ultima settimana ha indubbiamente aumentato l’ansia in molti tifosi che temono una partenza notevolmente a rilento. I social in questo momento sono un termometro ideale per valutare lo stato d’animo del tifo e non solo e non c’è alcun dubbio che una certa appensione ci sia.

Non sono mancate di recente anche proposte alternative come quelle dei consiglieri comunali Lucci e Morroni che hanno lanciato l’idea di un azionariato popolare per sostenere il club nelle sue attività. Ad appena ventiquattro ore dal lancio della proposta non sembra che la stessa però abbia fatto troppo breccia nel cuore degli sportivi fermana. Si guarda un po’ di scetticismo alla possibilità che questa proposta, comunque da tenere nella dovuta considerazione, possa trovare terreno fertile: esempi di squadre che hanno provato con l’azionariato popolare, anche non troppo lontano dal fermano, hanno poi avuto dei bruschi risvegli. Proposta che comunque rimane in bella evidenza ma che al momento non è centrale nei pensieri dei tifosi. I rumors che raccontano di incontri con imprenditori interessati ad aiutare e dare una mano come sponsor o magari anche con delle quote, si susseguono. Proprio in virtù di questo la società ha preferito non rilasciare dichiarazioni: meglio attendere qualche giorno in più per ampliare la base e strutturarsi nel modo migliore prima di procedere a comunicazioni ufficiali in tal senso. Una prudenza giustificata dal momento su base societaria ma è chiaro che a breve sono attese comunicazioni ufficiali su organigramma societario, tecnico e anche per quello che riguarda squadra e convocazioni per l’avvio della preparazione. E’ inevitabile che ciò avvenga e soprattutto che avvenga nei prossimi giorni con le prime ufficialità e il via ufficiale alla nuova stagione. Tutto in discussione dunque e per gli annunci mancano veramente pochi giri di lancette con l’amministratore Vinicio Scheggia e il direttore generale Andrea Tubaldi impegnati in prima fila nel tessere la trama di una tela che deve portare al meglio alla prossima stagione, settima consecutiva in Serie C e questo, non va mai dimenticato, non è affatto un elemento da dare per scontato o per assodato, soprattutto in un momento storico come questo.