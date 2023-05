Bacci: diamo il massimo

E’ l’ultima della stagione regolare per il Montegiorgio che riceve la visita della Vigor Senigallia per alimentare le minime speranze di agguantare i play-out. Una gara che si è già "giocata" in settimana e che ha visto il Montegiorgio dover affrontare notevoli problemi logistici. Tantissimi i tifosi Vigor presenti oggi e per questo erano state proposte almeno due alternative che non sono state prese in considerazione dagli organi competenti. Alla fine, gioco forza, per giocare la gara con la presenza del pubblico il Montegiorgio è stato costretto ad invertire la competenza delle due tribune: quella principale agli ospiti, la piccola ai locali. Un notevole disagio indipendente dalla volontà della società di cosa ma così è stato. Ora si guarda al campo: la Vigor deve vincere e aspettare un passo falso del Pineto (con un pari si andrebbe allo spareggio, con la sconfitta degli abruzzesi sarebbe Serie C) impegnato in casa con la Vastese. Montegiorgio che deve vincere e sperare invece di un incrocio di risultati utili dagli altri campi per accedere ai play-out. Per i rossoblu di mister Bacci non ci saranno Baraboglia e Montinaro indisponibili. "Ci aspetta una gara difficilissima, la classifica parla chiaro. La Vigor Senigallia è un’ottima squadra, forte in ogni reparto e ben allenata. Ha compiuto un cammino fantastico. Ne siamo consapevoli - ha dichiarato mister Roberto Bacci - ma abbiamo ancora a disposizione una piccolissima chance e dobbiamo giocare la nostra partita senza pensare a niente e solo alla fine guarderemo gli altri risultati. Lotteremo con tutte le nostre forze e le proveremo tutte per 95’ minuti perché ci crediamo ancora e abbiamo voglia di far vedere quelli che siamo. La nostra società, i nostri tifosi e il nostro gruppo se lo meritano, quindi renderemo onore alla maglia e fino alla fine daremo battaglia con tutte le nostre armi e la nostra determinazione".