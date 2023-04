Bacci: "Gara da dentro o fuori Dobbiamo assolutamente vincere"

Giornata probabilmente decisiva per il Montegiorgio che deve assolutamente ritrovare confidenza e feeling con la vittoria nel match del Tamburrini contro il Matese, formazione reduce dal ko interno con la Samb. Per il Montegiorgio pochissime le alternative possibili, dopo il ko con più di un rammarico a Fano, serve per forza vincere ad ogni costo ed in ogni modo. All’andata con i neroverdi fu uno 0-0 che oggi invece non può bastaqre: finisse oggi il campionato i rossoblu sarebbero direttamente in Eccellenza, serve dunque accorciare sui playout. Chiaro nel pre gara mister Roberto Bacci: "Mi aspetto sicuramente una gara difficile e dai contenuti agonistici importante da parte dei miei ragazzi. Da Fano sono arrivate buone indicazioni: la squadra ha dimostrato attaccamento e non ha fatto mancare la voglia di impegnarsi e di riprendersi dopo quel gol che ha spaccato la partita. Con una classifica come la nostra non possiamo più commettere errori e che ogni partita è una finale. Chi sbaglia paga, quindi dobbiamo essere bravi e concentrati . Non possiamo lasciare niente al caso e non dobbiamo commettere nessuna sbavatura se vogliamo giocarci le nostre carte da qui alla fine. Il Matese lo conosciamo bene: squadra forte e strutturata in difesa, esperta a centrocampo e con una grande qualità in avanti. Dopo la preparazione di questa settimana sono molto fiducioso su quello che possiamo fare. Ci siamo allenati bene, sappiamo che questa per noi è veramente una gara da dentro o fuori. Dobbiamo per forza assicurarci i tre punti".