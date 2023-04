Bacci: "Questi ragazzi sanno bene quanto valgono. Daranno tutto"

Inizia la prima di quattro finalissime per il Montegiorgio in questo rush finale in cui il numero quattro è il numero ricorrente. Quattro gare alla fine e quarto allenatore sulla panchina rossoblu pronto all’esordio, proprio nella delicatissima trasferta in casa dell’Alma Juventus Fano, numeri alla mano la squadra in più in forma da inizio 2023 e guidata da un tecnico di grandissima affidabilità come Andrea Mosconi. I granata sono quarti in classifica e in costante crescita tecnica e di risultati, il peggior avversario possibile per il neo tecnico Roberto Bacci, alla sua prima esperienza nelle Marche ma assolutamente motivato ed ottimista in vista del match di oggi. "Mi piacciono molto le sfide e ho accettato questa con grande voglia e partecipazione. Sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra forte, organizzata e ben allenata – ha dichiarato il tecnico al termine della rifinitura - che sta facendo bene come testimonia la classifica. Sappiamo che ci aspetta un duro compito, ma ci siamo preparati bene per affrontare la gara e siamo pronti per dare battaglia. Non vedo l’ora di vedere la reazione domani (oggi; ndr) in campo. I ragazzi devono trovare le motivazioni perché sanno di valere di più e di poter avere più punti di quello che dice in questo momento la graduatoria. Per noi sono davvero quattro finali e dobbiamo dare tutto. Ho lavorato molto sulla testa per far capire che con entusiasmo, determinazione e grinta si possono ottenere dei risultati migliori".

Roberto Cruciani