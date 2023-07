Beach Soccer. L’Happy Car cade ma si qualifica Ora gli ottavi scudetto a Viareggio

L’Happy Car Samb viene rimontata 5-4 dal Catania Beach Soccer nella nona giornata della serie Aon, ma si qualifica ugualmente alle finali scudetto 2023, in programma a Viareggio dal 28 al 30 luglio. Non è bastato però l’orgoglio della formazion sambenedettese che per gran parte della gara ha condotto la partita fino a metà terzo tempo, quando gli etnei hanno alzato i giri stravolgendo il canovaccio della sfida. Catania si prende i tre punti che valgono il quinto posto in classifica, mentre la Samb si ferma al settimo gradino. Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare con Paterniti tra i pali, Bernardo, Miceli, Palma e Raphael Silva; i rossoblu sembrano da subito dominare il match, anche se il primo tempo scivola via a reti bianche. Nel secondo periodo la Samb vola sul doppio meritato vantaggio grazie ai gol del canterano classe 2004 De Baptistis e del fuoriclasse brasiliano Raphael Silva, poi accorcia Fred per i siciliani. Il terzo e ultimo tempo regala emozioni incredibili, con Catarino che risponde due volte alla tripletta di uno scatenato Raphael Silva e beffa finale rossoblù servita sulla sirena dalle reti di Rafael Padilha e doppietta di Fred. Venerdì 28 luglio alle ore 16.15 ci sarà la sfida contro i padroni di casa del Viareggio Beach Soccer negli ottavi di finale scudetto. I rossoblù Paterniti e Miceli vincono la medaglia d’argento in nazionale.