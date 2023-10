Bruniera conferma l’undici del Benelli

Pensando al campo, la Fermana oggi svolgerà la rifinitura al Recchioni. Fischio d’inizio al Recchioni in programma per lunedì sera alle ore 20:45. Salvo cambi e imprevisti, mister Bruniera dovrebbe mandare in campo gli stessi undici che hanno giocato dal primo minuto contro la Vis Pesaro. In porta confermatissimo Borghetto che, tolta l’uscita a vuoto al Benelli, è stato tra i migliori in questo inizio di stagione. Come terzini dovrebbero esserci Laverone a destra e Calderoni a sinistra. In mezzo la coppia formata da Spedalieri e Padella, che ha recuperato al meglio dopo lo spavento di Pesaro. A centrocampo confermati i veterani Misuraca e Giandonato, con il ballottaggio sulla mezzala destra tra Fontana e Scorza. Entrambi sono stati utilizzati a Pescara e, al netto della partita dominata dal Pescara, hanno offerto due prestazioni discrete. Per il momento in vantaggio c’è l’italo-venezuelano. Il tandem d’attacco sarà Curatolo-Semprini, con Pinzi alle loro spalle.

fi.ro.