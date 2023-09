Bruniera: "I ragazzi non vedono l’ora"

Prima della partenza per Carrara, ai microfoni ufficiali del club ha parlato mister Bruniera: "Siamo alla vigilia di un campionato che si presenta bellissimo ma difficile allo stesso tempo con squadre importanti che hanno costruito rose che mirano a vincere il campionato". Fermana che arriva alla sfida ancora con qualche casella nella rosa da riempire. "Siamo ancora in fase di finalizzazione. Manca un po’ alla fine del mercato e forse per quanto ci riguarda qualcosa può ancora succedere". La carica di iniziare è tanta: "I ragazzi e io siamo motivati, abbiamo voglia di cominciare. Non vedo l’ora che arrivi domani per poter dare inizio a questa stagione. Noi cercheremo di buttare il 110% delle nostre forze a ogni impegno per onorare la Fermana". E sugli avversari: "La Carrarese ha dichiarato che vuole salire di categoria. Ha cambiato poco e si è rinforzata. Ma sono 11 anche loro come noi: venderemo cara la pelle. Abbiamo curato molto l’osservazione di questa squadra per capirne pregi e difetti andando a limitare le grandi qualità che hanno".