Bruniera: "Loro di altissimo livello"

Prima della gara contro il Cesena, ha parlato ai microfoni del club il mister Andrea Bruniera: "Sarà il terzo impegno in sette giorni e dunque anche questo fattore va indubbiamente preso in considerazione. Siamo reduci dal buon punto ottenuto a Gubbio in un campo difficile e dalla sconfitta di misura contro la Recanatese, ma sappiamo che ci attende una squadra non solo molto forte ma anche decisamente in salute". Cesena che è reduce dalla vittoria casalinga contro l’Ancona per 4-0. "Basta vedere l’ultimo impegno casalingo che hanno avuto. Ma noi dobbiamo pensare non solo alle loro indubbie quaità ma soprattutto ad approcciare al meglio la gara, prepararla nel migliore dei modi e mettere in evidenza quelle che sono le nostre caratteristiche". Bruniera continua: "Sappiamo bene le qualità del Cesena che ha una rosa di altissimo livello, con cambi in ogni reparto e grandi qualità anche e soprattutto in un reparto offensivo cui non bisogna lasciare spazio. Hanno giocate e soprattutto elementi in grado di decidere la gara in ogni momento. Limitarli è importante ma soprattutto essere attenti e aggressivi per poter essere efficaci quando andiamo ad offendere. Ci sono delle situazioni da valutare al meglio anche pensando che si tratta del terzo impegno in pochi giorni".