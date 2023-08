Buon pareggio col Gubbio Va a segno Tomassini

Gubbio

1

Samb

1

Gubbio (3-4-1-2) Vettorel; Pirrello, Portanova, Mercadante; Morelli (1’ st Frey), Mercati (1’ st Casolari), Bulevardi, Semeraro; Di Massimo (1’ st Vazquez), Spina (21’ st Rosaia), Udoh. A disp. Greco, Tozzuolo, Rosaia, Signori, Dimarco. All. Braglia. Sambenedettese (4-2-3-1) Coco; Zoboletti (31’ st Chiatante), Sbardella (14’ st Scimia), Sirri, Pagliari (1’ st Orfano); Barberini (14’ Pezzola), Arrigoni; Cardoni (40’ st Lonardo), Alessandro (40’ pt Romairone), Battista (31’ st Thiaw); Tomassini. A disp. Pinto, Grillo, Tsechoev, Evangelisti, Pietropaolo. All. Lauro.

Arbitro: Centi di Terni.

Reti: 32’ st rig Tomassini, 38’ st Mercadante.

Note. Espulso al 41’ st Portanova; ammoniti: Sirri; angoli: 4-2

Buona prova per la Sambenedettese allo stadio ‘Barbetti’ di Gubbio contro la compagine eugubina che milita in serie C. Cronaca. Al 10’ finta di Spina, palla a Bulevardi che si mangia un gol facendosi parare una conclusione ravvicinata da Coco. Al 12’ una punizione di Di Massimo sbatte contro la barriera. Al 27’ punizione di Alessandro, palla a Sbardella che a cinque metri da Vettorel sbaglia clamorosamente. Al 29’ Udoh lancia in velocità Spina, che in diagonale manda sul fondo a fil di palo. Al 32’ Udoh colpisce di testa l’esterno della rete. Al 36’ pallonetto di Spina dall’area di rigore, ma la parabola termina sul fondo. Al 40’ Alessandro subisce una botta al costato e viene sostituito probabilmente a motivo precauzionale: al suo posto entra Romairone. Al 54’ Udoh sfiora la traversa. Al 59’ il Gubbio sfiora il gol con Spina, ma la sua conclusione in area viene deviata da Coco sul palo e poi sul fondo. Al 77’ Portanova commette fallo su Romairone e per l’arbitro è rigore: sul dischetto si porta Tomassini che trasforma e sblocca la gara. Dopo sei minuti i padroni di casa pareggiano i conti con un colpo di testa di Mercadante. Al 85’ espulso Portanova per un accenno di reazione su Romairone. Il presidente Vittorio Massi cerca di non sbilanciarsi: "Non voglio dire l’obiettivo del campionato, sono scaramantico e rubo il sale in tutti i ristoranti. Il campionato è difficilissimo, non conosciamo ancora il girone, però ci vuole calma, i campionati si vincono a marzo, quindi rodiamo la squadra, facciamo l’amalgama".