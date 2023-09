Buon rientro per Scorza, che serataccia per Spedalieri

Borghetto 6: Sui gol può farci veramente poco, si è sempre ritrovato in situazioni impotenti per lui. Fa anche diverse belle parate, soprattutto su Shpendi Spedalieri 4,5: Errore imperdonabile sul primo gol, disattento sui due successivi. Male nelle diagonali con Padella. Anche impreciso in impostazione. Non il miglior periodo. (Dal 12’ st Pinzi 5: non dà qualità al reparto offensivo e non si fa vedere tra le linee. Era entrato meglio contro la Recanatese).

Padella 5: Non si coordina bene con i compagni di reparto, appare spaesato. Sul secondo e il terzo gol c’è il suo contributo. Santi 5: Impreciso quando si stacca, buon tempismo negli interventi. Quando ha il pallone però sembra che si spaventi. Ampi margini di miglioramento, soprattutto in consapevolezza. Eleuteri 4,5: Troppo passivo in difesa, come sul quarto gol del Cesena, impalpabile in proiezione offensiva. (Dal 42’ st Biral s.v.).

Giandonato 5,5: Più preciso rispetto alla partita contro la Recanatese. Ma quando più serviva non è riuscito a essere il faro della squadra, la guida tecnica è mancata e si è visto.

Scorza 6: Ritorna in campo e offre una buona prestazione (per quanto possibile in una partita del genere), sia per condizione fisica che per tecnica. Si spera che ritorni sui livelli dello scorso anno.

Calderoni 5,5: Tanta voglia di dimostrare contro l’ex squadra. A volte si trasforma in nervosismo negativo, altre in rabbia agonistica.

Misuraca 5: Prova a inventare qualcosa. Non sempre incisivo, ma sicuramente non ha dimenticato come imbucare un pallone nel giro di due partite. Soffre il momento.

Montini 5: Dovrebbe essere la boa dell’attacco ma non fa salire la squadra. Mai pericoloso. (Dal 31’ st Semprini 4,5: la stessa identica valutazione di Montini con la differenza che tocca il primo pallone a partita quasi finita).

Grassi 5: Ingabbiato e non riesce a uscirne. Quelle poche volte che prende palla non la tiene. (Dal 12’ st Curatolo 5,5: È fresco e si spende dappertutto pur di aiutare la squadra. Spirito da apprezzare ma sbaglia qualche stop di troppo).

All. Bruniera 5,5: Un po’ tardi per fare il turnover. In una partita del genere, un uomo d’esperienza come Laverone avrebbe fatto comodo, come la "spensieratezza" di Pistolesi. Ora in settimana è chiamato a riabilitare la squadra sia dal punto di vista tecnico (con un occhio di riguardo al reparto offensivo), ma soprattutto quello del morale.

fi. ro.