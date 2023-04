Campionato fermo per Pasqua Poi si decide tutto

Dopo il turno infrasettimanale del 6 aprile, il girone F di Serie D si fermerà per Pasqua e le gare riprenderanno il 16 aprile. Nelle quattro gare finali della stagione si decideranno le sorti della Samb, che ha comunque messo un minimo di margine sui play out grazie alle vittorie con Roma City e Vastese. Il prossimo impegno, nel quale mancherà Cardella, espulso per proteste a inizio del secondo tempo con il Fano, vedrà gli uomini di Manoni affrontare il Matese, attualmente sesto in classifica. Subito dopo i rossoblù ospiteranno in casa il Vastogirardi, attualmente nono in graduatoria e a un punto dai rivieraschi. Nella penultima gara dell’anno, il 30 aprile, la Samb se la vedrà con la sorpresa Vigor Senigallia, attualmente seconda e reduce da una grande stagione. Infine, gli uomini di Manoni giocheranno in casa con l’Avezzano, che ha sempre trentasette punti come la Samb ed è pure lui in lotta per non retrocedere.