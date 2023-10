Campobasso-L’Aquila e Chieti-Vigor Senigallia. Due match che possono cambiare l’alta classifica

Per la quarta giornata del girone F tutti in campo alle 15: Campobasso - L’Aquila, Chieti - Vigor Senigallia, Matese - Altetico Ascoli, Real Monterotondo - Fossombrone, San Nicolò Notaresco - Tivoli Calcio, Sambenedettese - Alma Juventus Fano, Termoli - Roma City, United Riccione - Sora, Vastogirardi - Avezzano. La gara più interessante della giornata dovrebbe essere certamente Campobasso - L’Aquila, ma anche Chieti - Vigor Senigallia, entrambe a sette punti come la Samb, promette spettacolo. La classifica, dopo due giornate, recita: Samb, Vigor Senigallia, Chieti e Campobasso 7, Tivoli e United Riccione 6, Avezzano 5, Fano, Fossombrone e Vastogirardi 4, Roma City, L’Aquila, Termoli, Real Monterotondo e Sora 3, Atletico Ascoli 2, Notaresco 1, Matese 0.