Cantù battuta al tie-break

CANTù

2

GROTTAZZOLINA

3

Pool Libertas Cantù: Pedron 2, Ottaviani 13, Monguzzi 5, Gamba 28, Magliano 7, Aguenier 13, Milillo (L), Butti (L), Picchio 0, Bakiri 0, Rossi 1. N.E. Gianotti, Quagliozzi, Bacco. All. Denora Caporusso

Yuasa Battery Grottazzolina: Marchiani 4, Fedrizzi 15, Canella 13, Nielsen 29, Cattaneo 10, Mattei 8, Romiti (L), Vecchi 1, Lusetti 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi

Arbitri: Jacobacci, Spinnicchia

Parziali: 22-25, 25-18, 15-25, 25-23, 8-15

Note – durata set: 27′, 26′, 23′, 30′, 16′; tot: 122′

Ancora un successo per la Yuasa Battery Grottazzolina che Parla Francescucci ha bisogno di cinque set per avere la meglio su un’ottima Pool Libertas Cantù. La squadra di Ortenzi, trascinata dal solito superlativo Nielsen con ben 29 punti, prosegue così la sua cavalcata in vetta alla classifica. Ottime le prestazioni anche di Fedrizzi (15), Canella (13) e Cattaneo (10), con i grottesi che nei momenti complicati riescono sempre a trovare le soluzioni giuste.

Nel primo set si gioca sul filo dell’equilibrio, con le squadre che ribattono colpo su colpo. Grottazzolina si affida a Nielsen e Fedrizzi per mantenere la testa del set, con Cantù che però resta in scia. Negli ultimi scambi sono gli ospiti ad essere più concreti, portando a casa il 22-25. Nel secondo set è ancora Grottazzolina a partire bene (1-5), ma alcuni errori rimettono in moto Cantù che ribalta il risultato con Gamba. I padroni di casa allungano sul 20-17, trovando poi il parziale decisivo: Grottazzolina resta al palo, con l’ace di Pedron ed i muri di Monguzzi che ristabiliscono la parità sul 25-18.

Nel terzo set la Yuasa volta pagina e torna a macinare punti, affidandosi ad una difesa tornata solida. L’inerzia torna nelle mani dei grottesi che dominano il gioco, con un Nielsen implacabile in attacco: la forbice si dilata velocemente e la formazione di Ortenzi chiude la pratica con facilità sul 25-15. Cantù è con le spalle al muro, ma dimostra di essere una formazione solida: nel quarto set i canturini non mollano, rimontando l’iniziale 9-12 che sembrava incanalare la gara sui binari di Grottazzolina. Per i locali è Gamba a salire in cattedra, risultando decisivo dopo il 19 pari: Cantù allunga di prepotenza e nei concitati scambi finali si impone sul 25-23.

La gara viene decisa al tie break, dove Grottazzolina serra le fila e dimostra tutta la sua forza: Nielsen e Cattaneo piazzano la spallata decisiva, mettendo Cantù a distanza. I locali non hanno più la forza di ribattere e la Yuasa trionfa sull’8-15, allungando ulteriormente in vetta alla classifica.