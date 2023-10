Caos Fermana, via Bruniera e rebus Protti

È successo tutto nel giro dei cinque minuti prima dell’uscita del comunicato. "La Fermana comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Andrea Bruniera. Al tecnico vanno i ringraziamenti da parte della società per l’impegno profuso per la causa gialloblù e per la professionalità sempre mostrata durante la sua gestione". Poche righe con cui la Fermana comunica l’esonero dell’allenatore Andrea Bruniera. Da capire se anche lui rimane sotto contratto o è stato stipulato un accordo per liberarlo subito con una buonuscita. Nella mattinata di mercoledì l’ultimo allenamento con sessione video e lavoro sul campo, a far capire quanto la notizia non era così attesa. Sembrava che Ferrara fosse la sua ultima opportunità, ma non ci è arrivato. Un esonero lampo per l’ormai ex allenatore gialloblù che paga il difficile inizio di stagione: appena cinque i punti conquistati in sette partite, tre gol segnati e 12 subiti. Il comunicato dice anche che "nel corso delle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico". Quindi cresce l’attesa per sapere il successore di Bruniera. Intanto oggi l’allenamento sarà diretto dall’allenatore della Primavera Luigi Giandomenico. Anche perché domenica alle 18:30 si gioca contro la Spal, ed è già un momento cruciale della stagione per la Fermana. Subito dopo l’esonero, per forza di cose, la mente è andata a Stefano Protti. Il romagnolo in estate era stato esonerato dopo una salvezza più che tranquilla e un finale di stagione dai toni incandescenti. Protti però è ancora sotto contratto con la Fermana fino al 2024. Ha continuato a percepire lo stipendio e nel mezzo ha rifiutato l’offerta del Forlì, dove è andato una vecchia conoscenza del Recchioni, Antonioli. Da capire se Protti ha detto "no" per aspettare i gialloblù o per altro.

Nel caso in cui la Fermana dovesse offrirgli una nuova possibilità sulla panchina e lui rifiutasse, a quel punto il suo contratto sarebbe rescisso. In caso di offerta del club, le condizioni economiche sono le stesse di quest’estate del contratto già stabilito in precedenza, che però non sono state accettate a giugno. Inoltre l’allenatore con ogni probabilità vorrà portare anche il suo vice Paolo Cangini, già a Fermo nella scorsa stagione. Ma nel contratto attuale non c’è nessuna clausola che prevede la firma anche del suo secondo. Anche perché ora quel posto è occupato da Claudio Tridici, messo lì direttamente dalla società nella scorsa estate. I nodi da sciogliere sono parecchi, ma è in corso una valutazione importante sul suo conto. Nelle prossime ore potrebbero esserci dei contatti tra le parti e provare a trovare un accordo per il ritorno. Nel caso in cui non venisse trovato un’altra volta, la soluzione temporanea più papabile è quella di mandare in panchina a Ferrara Giandomenico, in possesso del patentino Uefa A che gli permette di allenare in Serie C. Poi si penserà meglio alla soluzione definitiva.

Filippo Rocchi