Capitan Angiulli su Instagram: "Uomini"

"Uomini". Punto. Non posta altro capitan Angiulli sul suo profilo Instagram ma il suo post dice tutto. E’ il plauso personale a una squadra che da sola, senza percepire un euro da mesi, ha continuato a lottare per centrare la salvezza sul campo. In altri tempi un comportamento simile la piazza in realtà lo avrebbe applaudito. Non stavolta. I rapporti si sono rotti quando la squadra è scesa in campo contro il Porto d’Ascoli, quando è andata contro il volere della città che ha già deciso che la Samb di Renzi non è la Samb di San Benedetto. Quella, invece, potrebbe rinascere dal Porto d’Ascoli di Vittorio Massi che per il nuovo corso, tra l’altro, ha già scelto come ds Massimiliano Fanesi. Questa Samb non è la Samb della città e lo evidenziano anche i numeri di domenica sulle presenze al Riviera delle Palme per la gara contro il Vastogirardi: 400 presenze e la miseria di 175 paganti (in buona parte dal Molise). Intanto la squadra si gode la salvezza conquistata con merito sul campo. Due i giorni di riposo concessi da Manoni. Mercoledi ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Senigallia.