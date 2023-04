Cardella torna dopo la squalifica

Dopo due giorni di riposo, la Samb, che, domenica, con il successo sul Vastogirardi ha messo al sicuro la categoria, riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo incontro, in trasferta, contro la Vigor Senigallia. Poi, finale di stagione con l’Avezzano in casa. In questi ultimi 180 minuti che restano da giocare mister Manolo Manoni potrà tornare a contare anche su Federico Cardella che ha scontato i due turni di squalifica. Il tecnico potrebbe anche decidere di sfruttare le ultime due gare per dare spazio a quei calciatori che fin qui hanno giocato meno. Nel frattempo nel girone F, proprio a due giornate dal termine del campionato, è saltata una panchina. La sconfitta di Chieti è costata cara a Raffaele Esposito. La dirigenza del Termoli Calcio 1920, ha deciso, seppure a due giornate dal termine della regular season, di dare una scossa all’ambiente esonerando il tecnico che aveva riportato i molisani in serie D. Per questo finale di campionato è stato chiamato in panchina Alessio Martino.