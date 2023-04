Ciampelli: "Quattro partite come un mini campionato"

Il Porto d’Ascoli ospita oggi pomeriggio alle 15 allo stadio ‘Riviera delle Palme’ il Team Nuova Florida. Gli orange soni settimi a quarantadue punti, a cinque lunghezze dalla zona playoff, frutto di dieci vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. Le reti subìte sono ventuno, dieci al ‘Riviera delle Palme’ e undici esterne: mantengono così la seconda miglior difesa del girone dopo il Pineto, ma a pari merito con il Cynthialbalonga. Discorso inverso per il reparto offensivo: i gol siglati sono ventitre, con il quarto peggior attacco del girone a pari merito con il Termoli.

Il laziali occupano invece il decimo posto in classifica con trentotto punti, quattro meno del Porto d’Ascoli, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. Le reti siglate sono trenta, di cui quattordici in casa e sedici fuori, mentre quelle subìte sono quaranta, ventuno al Mazzucchi e diciannove esterne. Il tecnico Davide Ciampelli sa che queste ultime quattro gare sono un campionato quasi a sé: "Queste ultime quattro partite saranno come un mini campionato, le squadre che avranno più motivazioni e più determinazione indipendentemente dagli obiettivi farà più punti, Su questo aspetto la mia squadra in questi tre anni non è mai mancata, indipendentemente dall’obiettivo per cui stava lottando, e sono convinto che non mancherà nemmeno in queste quattro ultime partite".

Lara Facchini