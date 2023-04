Ciampelli sfida la capolista: "La pressione è tutta su di loro"

La settimana che precede la gara con la capolista Pineto è piena di gioia per la società del Porto d’Ascoli: "La notizia più bella, che ci riempie il cuore di gioia: poco fa il nostro mister Davide Ciampelli e sua moglie Maria Sole hanno dato alla luce il piccolo Eugenio. Auguri speciali da parte di tutta la famiglia Porto d’Ascoli". Ed è proprio il tecnico a parlare della sfida con gli abruzzesi, che si giocano la promozione matematica: "È una partita in cui le pressioni non sono su di noi e questo è evidente. Noi andiamo a giocare una gara che dobbiamo essere bravi a trasformare in una sfida bella, ma se non abbiamo il giusto atteggiamento non abbiamo speranze di mettere in campo una bella prestazione, se invece abbiamo l’atteggiamento di chi vuole giocarsi una partita come si deve giocare come è stato nel secondo tempo contro il Team Nuova Florida, qualche speranza la abbiamo di giocare una gara di spessore indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Il Pineto sta dimostrando di essere la squadra più forte del campionato e forse anche di serie D perché è anche in finale di Coppa Italia, ma noi dobbiamo dare il massimo fino alla fine, perché la società se lo merita". Il tecnico biancoceleste ‘orange’ dovrà fare a meno per la gara contro la capolista del vice capitano Matteo Sensi, appiedato per una giornata per somma di ammonizioni, mentre nella compagine abruzzese sarà assente Riccardo Della Quercia. Dirigerà l’incontro l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Giulio Pancani di Roma 1.