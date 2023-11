Cinque ragazzi del vivaio convocati per lo Stage delle Rappresentative

Buona notizie in casa Fermana per quanto riguarda il settore giovanile. Cinque ragazzi del vivaio sono stati convocati per lo Stage delle Rappresentative della Lega Pro che si svolgeranno dal 7 al 9 novembre a Coverciano. Il club ha svelato i nomi con un comunicato: "Si tratta dei classe 2007 Diego e Pietro Torricini entrambi in forza all’Under 17 e dei classe 2008 Nicholas Damiani, Valerio Troise e Nicola Ciarrocchi per l’Under 16. Un bel riconoscimento per il settore giovanile gialloblù e un’importante esperienza per i nostri ragazzi a cui va il nostro in bocca al lupo. Complimenti giovani gialloblù!"