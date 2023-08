Colpo Preso a Montegiorgio: Bardeggi in Eccellenza con il Montegiorgio

Continua a ritmo di due allenamenti giornalieri la fase di preparazione del Montegiorgio appena tornato in Eccellenza dopo un lustro in Serie D sempre a testa altissima. Squadra largamente rinnovata quella messa a disposizione di Roberto Vagnoni con alcuni tasselli ancora da sistemare e con un’età media assolutamente non altissima, guidata dall’esperienza di capitan Albanesi in attacco e su quella dell’ex Castelfidardo e Agnonese Grazioso in mezzo al campo. La notizia delle ultime ore però è il colpo in avanti messo a segno dalla società rossoblù che si è assicurata le prestazioni di Giordano Bardeggi, attaccante classe 2000, reduce da una stagione in grandissima evidenza nell’Eccellenza dell’Emilia Romagna. Partito con il Cattolica, poi passato al Porgresso ha messo a segno in totale 16 reti risultando alla fine decisivo. Per lui in passato esperienze anche con la Reggiana in D e un passaggio nelle Marche in sempre in D con la Sangiustese. Andrà a completare un reparto avanzato già ben impostato con lo stesso Albanesi, Ikramellah (ex Alba Adriatica) e l’ex Francvilla Calcio Pavarati. Tanti anche i giovani che si stanno mettendo in luce in questa prima fase dura della preparazione con doppie sedute dai carichi importanti, tutte al Tamburrini. Primo test in programma oggi in Abruzzo a Castellalto alle ore 17, contro la Torrese, formazione da anni protagonista in Eccellenza abruzzese. Altri test già fissati quelli del 12 agosto in casa contro il Porto Sant’Elpidio, il 17 contro il Rapagnano e il 19 contro la Cluentina: tutte e tre le gare si svolgeranno sempre al Tamburrini con inizio alle 17. Un altro testa amichevole è in fase di organizzazione e sarà presto ufficializzato. Tutto questo per prepararsi al meglio ad una Eccellenza dal livello altissimo come da molto tempo non si vedeva, con l’obiettivo dichiarato di una stagione tranquilla.

Roberto Cruciani